|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET ŞAMCİ YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|27 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDULLAH ŞAMCİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5444607101
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SALİH, ABDULLAH VE İSMAİL ŞAMCİ'NİN BABALARI,ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EMEKLİ MEHMET ŞAMCİ VEFAT ETTİ.
Mehmet Şamci Vefat Etti 27.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:48
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