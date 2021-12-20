|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET SAİT AKTAŞ YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|19 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|NAZİF AKTAŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5449540200
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MOLLA OSMAN EFENDİ'NİN TORUNU, HACI NAZİF EFENDİ'NİN OĞLU, HACI ŞÜKRÜ EFENDİ'NİN DAMADI; NAZİF, RUHULLAH, OSMAN VE JİYAN AKTAŞ'IN BABALARI MEHMET SAİT AKTAŞ VEFAT ETTİ.
Mehmet Sait Aktaş Vefat Etti 19.12.2021
ADIYAMAN SON DAKİKA ÖLÜM
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:04
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