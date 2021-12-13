|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET ŞAHİN YAŞ : 63
|Vefat Tarihi
|:
|10 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YASİN ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5468784911
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|PEVRİKAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YASİN VE ABDURRAHMAN ŞAHİN'İN BABALARI; SAİT, MAHMUT, YUSUF, ABUZER VE ABDURRAHMAN ŞAHİN'İN KARDEŞLERİ, MEHMET ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Mehmet Şahin Vefat Etti 10.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:53
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