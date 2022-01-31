|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET REÇBER YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|31 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|KÖMÜR KASABASI MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KÖMÜR KASABASI MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HAYDAR REÇBER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5464501874
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KÖMÜR KASABASI SAKİNLERİNDEN ALİ VE HAYDAR REÇBER'İN BABALARI, MEHMET REÇBER VEFAT ETTİ.
Mehmet Reçber Vefat Etti 31.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 12:06
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