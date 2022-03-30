|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEMET PUCAK YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|30 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|KAYACIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 KAYACIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABİDİN PUCAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5346617555
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAH. MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|KAYACIK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZEYNEP ÇETİNKAYA, GÖNÜL ORTAÇ, KIYMET TAŞKIN, MUZAFFER, ALİ VE ABİDİN PUCAK'IN BABASI MEMET PUCAK VEFAT ETMİŞTİR.
Mehmet Pucak Vefat Etti 30.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
30 Mart 2022 Çarşamba 12:14
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