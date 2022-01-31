|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET ÖKSÜZ YAŞ : 59
|Vefat Tarihi
|:
|31 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|GEBELİ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT - 11:00 GEBELİ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MAHMUT ÖKSÜZ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5336860741
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|GAFFARİ, FIRAT VE ÖZCAN ÖKSÜZ'ÜN BABALARI; HASARİ, ABUZER, MAHMUT VE KAZIM ÖKSÜZ'ÜN ABİLERİ MEHMET ÖKSÜZ VEFAT ETTİ.
Mehmet Öksüz Vefat Etti 31.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 12:00
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