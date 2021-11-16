|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET NURİ VURAL YAŞ : 59
|Vefat Tarihi
|:
|16 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|EBUBEKİR VURAL
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5382119618
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ SELAMUTLU ABUZER VURAL'IN OĞLU, FIRINCI ABDULLAH, MAHMUT, AHMET, BEKİR VE MUSTAFA VURAL'IN ABİLERİ; OSMAN, MESUT VE BERAT VURAL'IN BABALARI MEHMET NURİ VURAL VEFAT ETTİ.
Mehmet Nuri Vural Vefat Etti 16.11.2021
Adıyaman Vefat Haberleri
adıyamanlılar net
16 Kasım 2021 Salı 10:09
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