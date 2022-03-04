|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET NURİ TOPRAK YAŞ : 79
|Vefat Tarihi
|:
|04 Mart 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|SAMSAT GÖLPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ SAMSAT GÖLPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|İSMAİL TOPRAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5324284275
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT GÖLPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN İSMAİL, HALİL VE HİDAYET TOPRAK'IN BABALARI, MÜSLÜM TOPRAK'IN AMCASI, ÖMER TOPRAK'IN KARDEŞİ, MEHMET NURİ TOPRAK VEFAT ETTİ.
Mehmet Nuri Toprak Vefat Etti 04.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
04 Mart 2022 Cuma 15:17
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