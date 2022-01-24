|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET NURİ SATICI YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|24 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HACI SATICI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5054814178
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BEDİR VE BOZAN SATICI'NIN KARDEŞLERİ, İSMAİL VE NAZİF SATICI'NIN AMCALARI; SAİT, HACI VE HİDAYET SATICI'NIN BABALARI, MEHMET NURİ SATICI VEFAT ETTİ.
Mehmet Nuri Satıcı Vefat Etti 24.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
24 Ocak 2022 Pazartesi 12:57
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