Mehmet Nuri Satıcı Vefat Etti 24.01.2022

Yakınları

:

BEDİR VE BOZAN SATICI'NIN KARDEŞLERİ, İSMAİL VE NAZİF SATICI'NIN AMCALARI; SAİT, HACI VE HİDAYET SATICI'NIN BABALARI, MEHMET NURİ SATICI VEFAT ETTİ.