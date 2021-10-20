|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET KERİM ALAKÖPRÜ YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|20 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN ALAKÖPRÜ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5416460884
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET NURİ, MUSTAFA VE ŞEYHO ALAKÖPRÜ'NÜN ABİLERİ; KADİR, ENVER VE ABDURRAHMAN ALAKÖPRÜ'NÜN BABALARI, MEHMET KERİM ALAKÖPRÜ VEFAT ETTİ.
Mehmet Kerim Alaköprü Vefat Etti 20.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Ekim 2021 Çarşamba 09:17
2 Okunma