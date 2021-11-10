|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEMET KARAGÖZ YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
|:
|10 Kasım 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|ALİŞAN KARAGÖZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5443909002
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, CEM EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ALİŞAN, GÜNAY, UĞURCAN KARAGÖZ VE GÜLHAN SEÇİLMİŞ'İN BABALARI; HASAN, ALİ, YUSUF VE MERHUM ABUZER KARAGÖZ'ÜN KARDEŞLERİ, MEHMET KARAGÖZ VEFAT ETTİ.
Mehmet Karagöz Vefat Etti 10.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
10 Kasım 2021 Çarşamba 09:23
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