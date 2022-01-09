Mehmet Guli Uyar Vefat Etti 09.01.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|MEHMET GULİ UYAR YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
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|09 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|SAAT:11 00 YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
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|BİLAL UYAR
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5444600882
|Taziye Adresi
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|MALAZGİRT CAMİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|SAMSAT DOĞANCA (MERAZİ) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET,HAMİT,NİHAT HAMZA,BİLAL VE NEDİM UYAR'IN BABALARI DÖŞEMECİ MUSTAFA YAMAN,BASRİ VE ÖMER BALKAN'IN KAYINBABASI MEHMET,ABDURRAHMAN VE ÖMER UYAR'IN AMCASSI MEHMET GULİ UYAR VEFAT ETMİŞTİR
Son Güncelleme: 09.01.2022 12:26