|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|MEHMET GENÇ YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
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|10 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
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|SAMSAT SAHABE ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE SAMSAT SAHABE ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
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|ABUZER GENÇ
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5324027156
|Taziye Adresi
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|SİTELER MAH. HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|ABUZER, AHMET VE BURHAN GENÇ'İN BABASI MAHMUT, MUSTAFA, ZEKİ VE İSMET GENÇ'İN ABİSİ HALİL, ALİ VE MEHMET YAMAN'IN AMCASI RAMAZAN KÜÇÜK VE SAFVAN ÇETİN'İN KAYINBİRADERİ YASİN, OSMAN, ZİYA ÇETİN, HASAN, MEHMET VE ABDURRAHMAN KÜÇÜK'ÜN DAYISI MEHMET GENÇ VEFAT ETMİŞTİR.
Mehmet Genç Vefat Etti 10.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
11 Ocak 2022 Salı 11:28
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