Mehmet Fadıl Bıçak Vefat Etti

Yaş : 75
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : İSMAİL
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5055662538
Taziye Adresi : YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : HASAN, ALİ, MAHMUT, İSMAİL, MEHMET, NECMETTİN VE RAMAZAN BIÇAK'IN BABALARI, RAHMETLİ MEHMET GULİ VE RAHMETLİ ABDULLAH BIÇAK'IN KARDEŞLERİ; HANİFİ, ÖMER ŞEMSETTİN, EMİN, RAMAZAN, MUHİTTİN, MUSTAFA, MEHMET AKİF, HABİP VE BEKİR BIÇAK'IN AMCALARI, YUNUS DOĞAN VE ALİ ASLAN'IN KAYINBABALARI, ŞÜKRÜ DAĞTEKİN'İN ENİŞTESİ MEHMET FADIL BIÇAK VEFAT ETTİ.