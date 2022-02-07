|Vefat Eden Adı Soyadı
|MEHMET EMİN ŞAHİN [ YAŞ : 92 ]
|Ölüm Tarihi
|5.2.2022
|Taziye Adresi
|BARBAROS MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
|Defin Yeri
|ŞEREFLİ KÖYÜ YEŞİLKÖY MEZRASI MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|SAAT 17:00 ŞEREFLİ KÖYÜ YEŞİL KÖY MEZRASI MEZARLIĞI
|Cenaze Yakını
|BADURRAHMAN(OĞLU)
|İletişi No
|05335782022
|Taziye Yakınları
|ABDURRAHMAN,ABUZER VE MAHMUT ŞAHİN'İN BABALARI, İDRİS VE YASİN ŞAHİN'İN ABİlERİ, SALİH ŞAHAN, MUSTAFA, ABDURRAHAMAN GENÇ, MÜSLÜM VE ABDURRAHMAN AYDIN'IN DAYILARI, BALYANLI HOCANIN OĞLU MEHMET EMİN ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Mehmet Emin Şirin Vefat Etti 05.02.2022
Adıyaman Vefat
adıyamanlılar net
07 Şubat 2022 Pazartesi 13:55
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