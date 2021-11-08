|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET EMİN ŞENLİK YAŞ : 51
|Vefat Tarihi
|:
|08 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|ABUZER ŞENLİK
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5074196716
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ABUZER ŞENLİK'İN OĞLU, GÜLCAN ŞENLİK'İN BABASI, MOLLA VE HÜSEYİN ARSLAN'IN YEĞENLERİ, ABDURRAHMAN VE ABUZER ŞENLİK'İN AMCASIOĞLU MEHMET EMİN ŞENLİK VEFAT ETTİ.
Mehmet Emin Şenlik Vefat Etti 08.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN ÖLÜM
adıyamanlılar net
08 Kasım 2021 Pazartesi 09:30
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