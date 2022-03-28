|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET EMİN ŞAHİN YAŞ : 94
|Vefat Tarihi
|:
|27 Mart 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5355012768
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN SAİT VE ADIYAMAN BELEDİYE PERSONELİ MEHMET ŞAHİN'İN BABALARI, MEHMET EMİN ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Mehmet Emin Şahin Vefat Etti 27.03.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
28 Mart 2022 Pazartesi 09:27
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