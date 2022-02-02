|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET DOĞAN YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|02 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|MEHMET CELALETTİN DOĞAN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5325958946
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HAMİT, ŞEVKET, BEDİR VE KAHTALI ALİ DOĞAN'IN KARDEŞLERİ; KADİR, EMRAH, ALİ VE MUSTAFA DOĞAN'IN BABALARI MEHMET DOĞAN VEFAT ETTİ.
Mehmet Doğan Vefat Etti 02.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Şubat 2022 Çarşamba 09:35
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