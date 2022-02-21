|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET DİLER YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|19 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|HALİL İBRAHİM DİLER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5444550082
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAH. MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|HALİL İBRAHİM DİLER'İN BABASI REŞİT DEMİRPOLAT'IN KAYINPEDERİ MEHMET DİLER VEFAT ETMİŞTİR.
Mehmet Diler Vefat Etti 19.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:12
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