|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET DEMİR YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
|:
|26 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|ÇAMLICA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ÇAMLICA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HÜSEYİN DEMİR
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5452450694
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇAMLICA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YUSUF VE HÜSEYİN DEMİR'İN ABİLERİ; EŞREF, TURABİ, FERHAT VE ALİ DEMİR'İN BABALARI; KARAYOLLARINDAN EMEKLİ MEHMET DEMİR VEFAT ETTİ.
Mehmet Demir Vefat Etti 26.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:05
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