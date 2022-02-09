|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET DEĞER YAŞ : 74
|Vefat Tarihi
|:
|09 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|BATUHAN DEĞER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5372115424
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MURAT, MUSTAFA, MAHMUT, BATUHAN VE RAHMETLİ YAŞAR DEĞER'İN BABALARI; ŞERİF TABAKCI, ÖMER SARIGÜL, MUSTAFA FİL, MEHMET ÖZYAŞAR, İSMAİL ALTUNKAYNAK VE MEHMET YARDIMCI'NIN KAYINBABALARI MEHMET DEĞER VEFAT ETTİ
Mehmet Değer Vefat Etti 09.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:00
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