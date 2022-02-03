|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET ÇEVİK YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|03 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ KARAPINAR MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|BAYRAM ÇEVİK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5464774879
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAH MÜZEYYEN KARAHAN
|Yakınları
|:
|BAYRAM VE YUSUF ÇEVİK'İN BABALAR HAYDAR,BİLAL ARIK VE CELAL ÖKSÜZ'ÜN KAYINBABALARI MEHMET ÇEVİK VEFAT ETMİŞİTİR
Mehmet Çevik Vefat Etti 03.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
03 Şubat 2022 Perşembe 13:52
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