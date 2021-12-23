Mehmet Çelik Vefat Etti 23.12.2021

Yakınları

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ABDULKADİR, HAKAN, ERHAN VE MEHMET BURAK ÇELİK, ABDULLAH, ALİ, HACI, MAHMUT, ŞÜKRÜ, EMRAH, MEHMET VE SAĞLIKSEN ADIYAMAN ŞUBE BAŞKANI YAKUB ÇELİK'İN AMCASIOĞLU İLHAN VE CİHAN TÜRK'ÜN DAYISI ZEYNAL, MEHMET, HÜSEYİN, NEDİM AKGÜL VE MEHMET TÜRK'ÜN ENİŞTESİ MEHMET ÇELİK VEFAT ETTİ.