|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET ÇELİK YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
|:
|23 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|KARŞIYAKA MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KAHTA ÇAĞRI CAMİİ
|Yakını
|:
|HAKAN ÇELİK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5334952036
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ABDULKADİR, HAKAN, ERHAN VE MEHMET BURAK ÇELİK, ABDULLAH, ALİ, HACI, MAHMUT, ŞÜKRÜ, EMRAH, MEHMET VE SAĞLIKSEN ADIYAMAN ŞUBE BAŞKANI YAKUB ÇELİK'İN AMCASIOĞLU İLHAN VE CİHAN TÜRK'ÜN DAYISI ZEYNAL, MEHMET, HÜSEYİN, NEDİM AKGÜL VE MEHMET TÜRK'ÜN ENİŞTESİ MEHMET ÇELİK VEFAT ETTİ.
Mehmet Çelik Vefat Etti 23.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
23 Aralık 2021 Perşembe 09:57
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun .Allah yakınlarına sabır versin