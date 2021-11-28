|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEMET ÇALIM (YAŞI : 56)
|Vefat Tarihi
|:
|28 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET ÇALIM
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5541171622
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BEBEK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN İMAM, ABDURRAHMAN VE AHMET ÇALIM'IN KARDEŞLERİ; MEMET, HÜSEYİN, HAMZA, BAHATTİN VE MEMET ÇALIM'IN AMCASIOĞULLARI MEMET ÇALIM VEFAT ETTİ.
Mehmet Çalım Vefat Etti 28.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
28 Kasım 2021 Pazar 13:09
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