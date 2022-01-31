|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET ÇAKMAK YAŞ : 74
|Vefat Tarihi
|:
|30 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|AĞAÇKONAK SAKALLI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT - 15:00 AĞAÇKONAK SAKALLI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ALİ ÇAKMAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5387470249
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ALİ, GAFFARİ, AZİZ, ŞERİF, YALÇIN, İSMAİL VE İSMET ÇAKMAK'IN BABALARI, YUSUF ÇAKMAK'IN ABİSİ MEHMET ÇAKMAK VEFAT ETTİ.
Mehmet Çakmak Vefat Etti 30.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:56
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