Mehmet Boynukara Vefat Etti 03.10.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı: MEHMET BOYNUKARA YAŞI : 77
Vefat Tarihi:03 Ekim 2021 Pazar
Defin Yeri:-
Defin Zamanı:-
Yakını: OKTAY BOYNUKARA
Yakınlığı:OĞLU
Telefon:5077452795
Taziye Adresi: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
Yakınları: MOLLA HÜSEYİN BOYNUKARA'NIN OĞLU; HACIYUSUF, MURAT, HÜSEYİN, TURGUT VE OKTAY BOYNUKARA'NIN BABALARI; HÜSEYİN, MEHMET, AHMET, MUHAMMET VE BİLAL BOYNUKARA'NIN AMCALARI MUSTAFA ÇALĞAN, SEDAT TAŞMAZ VE YASİN SAYGI'NIN KAYINBABALARI, SÜMERBANK'TAN EMEKLİ EMLAKÇI MEHMET BOYNUKARA VEFAT ETTİ.