|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET BİÇER YAŞ : 32
|Vefat Tarihi
|:
|11 Nisan 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET BİÇER
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5330970114
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH. YEŞİLYURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MEHMET EMİN BİÇER'İN OĞLU ABDULLAH VE AHMET BİÇER'İN KARDEŞİ MERHUM ALİ BİÇER'İN TORUNU MUSTAFA BİÇER'İN AMCASIOĞLU HEMETİLLİ ABDULLAH AYHAN'IN DAMADI HACI SAİT BOYRAZ'IN YEĞENİ MEHMET BİÇER VEFAT ETMİŞTİR.
Mehmet Biçer Vefat Etti 11.04.2022
adıyamanlılar net
12 Nisan 2022 Salı 15:17
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