|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET BAL YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|27 Ocak 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZEYNAL BAL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5375835377
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|İNDERE (ZEY) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ZEYNAL, ÖĞRETMEN MAHMUT, ABDURRAHMAN VE ALİ BAL'IN BABALARI; ABDULLAH, İBRAHİM VE MUSTAFA BAL'IN ABİLERİ MEHMET BAL VEFAT ETTİ.
Mehmet Bal Vefat Etti 27.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
27 Ocak 2022 Perşembe 10:10
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