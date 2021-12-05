|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET BAKİ TAŞ YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|05 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|ATAKENT (KARICIK) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ATAKENT (KARICIK) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HACI YUSUF TAŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5464736060
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAH. KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ATAKENT (KARICIK) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MERHUM MEHMET TAŞ'IN ABİSİ HACIYUSUF VE MEHMET TAŞ'IN BABASI ŞEYH MÜSLÜM TAŞ'IN AMCASI MUSTAFA KARAKUŞ'UN KAYINPEDERİ SAİT KARAKUŞ VE AHMET TÖKEN'İN KAYINBİRADERİ MEHMET BAKİ TAŞ VEFAT ETMİŞTİR.
Mehmet Baki Vefat Etti 05.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:42
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