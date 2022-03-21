|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET ALİ BALTA YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|19 Mart 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ERDAL YOLDAŞ
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5413170221
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HASAN BALTANIN ABİSİ, CÜNEYT VE MAHİR BALTA'NIN BABALARI, NEVZAT BALTANIN AMCASIOĞLU MEHMET ALİ BALTA VEFAT ETTİ.
Mehmet Ali Balta Vefat Etti 19.03.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
21 Mart 2022 Pazartesi 09:32
17 Okunma