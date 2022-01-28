|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET AKAR YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
|:
|28 Ocak 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ÇAVUŞ AKAR
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5067276722
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇAVUŞ, ZEYNEP VE BEDİRİYE AKAR'IN KARDEŞLERİ, VEYSİ VE HÜSEYİN ÇAVUŞ'UN YEĞENLERİ, DİLEK AKAR'IN EŞİ MEHMET AKAR VEFAT ETTİ.
Mehmet Akar Vefat Etti 28.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
28 Ocak 2022 Cuma 10:05
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