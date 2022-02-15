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Vefat Edenin Adı Soyadı
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MEHMET AKAR YAŞ: 75
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Vefat Tarihi
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:
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15 ŞUBAT 2022 SALI
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Defin Yeri
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:
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BELEDİYE MEZARLIĞI
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Defin Zamanı
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DEFİNEDİLMİŞ
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Yakını
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:
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MÜSLÜM AKAR
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Yakınlığı
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OĞLU
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Telefon
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5458228592
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Taziye Adresi
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SÜMEREVLER MAH.ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
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Yakınları
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MÜSLÜM VE MEHMET ALİ AKAR'IN BABALARI, CELAL GÜL'ÜN KAYINBABASI; MEHMET NAFİ, VEYSEL VE SİNAN YALÇIN'IN AMCALARI MEHMET AKAR VEFAT ETTİ.
Mehmet Akar Vefat Etti 15.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
15 Şubat 2022 Salı 15:41
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