Makbule Yaldız Vefat Etti 27.06.2022

Yaş : 86
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : MUZAFFER
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5536298029
Taziye Adresi : MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : SIRATUT MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ ALİ YALDIZ'IN HANIMI; SITKI, MUZAFFER VE ERDEM YALDIZ'IN ANNELERİ, HACI ESKİCİ VE FARUK DOĞAN'IN KAYINVALİDELERİ, ZAFER VE RAGIP ERSOY'UN HALALARI; BURHAN, İLHAN, MEHMET, ŞERİF TABAKÇI, KENAN, MAHMUT, YÜKSEL VE ADNAN ÇAKIRTAŞ'IN TEYZELERİ, RAHMETLİ SAİD ERSOY'UN KIZI MAKBULE YALDIZ VEFAT ETTİ.