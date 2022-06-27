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Makbule Yaldız Vefat Etti 27.06.2022

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27 Haziran 2022 Pazartesi 11:42
8 Okunma
Makbule Yaldız Vefat Etti 27.06.2022

Yaş : 86

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : MUZAFFER

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5536298029

Taziye Adresi : MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : SIRATUT MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ ALİ YALDIZ'IN HANIMI; SITKI, MUZAFFER VE ERDEM YALDIZ'IN ANNELERİ, HACI ESKİCİ VE FARUK DOĞAN'IN KAYINVALİDELERİ, ZAFER VE RAGIP ERSOY'UN HALALARI; BURHAN, İLHAN, MEHMET, ŞERİF TABAKÇI, KENAN, MAHMUT, YÜKSEL VE ADNAN ÇAKIRTAŞ'IN TEYZELERİ, RAHMETLİ  SAİD ERSOY'UN KIZI MAKBULE YALDIZ VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Makbule Yaldız Vefat Etti 27.06.2022
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