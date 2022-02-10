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Maide Atay Vefat Etti 10.02.2022

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Şubat 2022 Perşembe 10:26
18 Okunma
Maide Atay Vefat Etti 10.02.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : MAİDE ATAY ÇAVUŞ YAŞ : 45
Vefat Tarihi : 10 Şubat 2022 Perşembe
Defin Yeri : GEDİK KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : SAAT - 12:00 GEDİK KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : İSMAİL ATAY
Yakınlığı : KAYINBİRADERİ
Telefon : 5367057951
Taziye Adresi : MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : NÜSRET ATAY'IN HANIMI, İSMAİL ATAY'IN YENGESİ, İMAM VE BAHRİ ÇAVUŞ'UN ABLALARI, HANİFİ ÇAVUŞ'UN AMCASI KIZI MAİDE ATAY ÇAVUŞ VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Maide Atay Vefat Etti 10.02.2022
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