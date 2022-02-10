|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAİDE ATAY ÇAVUŞ YAŞ : 45
|Vefat Tarihi
|:
|10 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|GEDİK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT - 12:00 GEDİK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|İSMAİL ATAY
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5367057951
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|NÜSRET ATAY'IN HANIMI, İSMAİL ATAY'IN YENGESİ, İMAM VE BAHRİ ÇAVUŞ'UN ABLALARI, HANİFİ ÇAVUŞ'UN AMCASI KIZI MAİDE ATAY ÇAVUŞ VEFAT ETTİ.
Maide Atay Vefat Etti 10.02.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
10 Şubat 2022 Perşembe 10:26
18 Okunma