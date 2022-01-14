|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT YETGİN YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
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|14 Ocak 2022 Cuma
|Defin Yeri
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|MAHMUT ENSARİ ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 MAHMUT ENSARİ ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ZEYNAL YETGİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5356395124
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|İPEKLİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZEYNAL, DOĞAN, MAHMUT VE CELAL YETGİN'İN BABALARI; AZİZ, KAMBER, İSMAİL, HASAN VE MURAT YETGİN'İN AMCALARI; İMAM YAVAŞ, NÜSRET KARDAŞ, AYHAN KÜÇÜK VE SGK PERSONELİ YUSUF ÖZGÜN'ÜN KAYINBABALARI, TAPU PERSONELİ YILMAZ YAVAŞ'IN DEDESİ MAHMUT YETGİN VEFAT ETTİ.
Mahmut Yetgin Vefat Etti 14.01.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
14 Ocak 2022 Cuma 10:18
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