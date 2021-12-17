Mahmut Uyan Vefat Etti 17.12.2021

Yakınları

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RAHMETLİ İMAM HÜSEYİN UYAN'IN OĞLU, KADİR UYAN'IN ABİSİ; MESUT, METİN VE MURAT UYAN'IN BABALARI, SALİH VE İBRAHİM UYAN'IN AMCALARI, BURHAN FIRAT, İLHAN DALGALAR VE GÜNAY KURT'UN KAYINBABALARI, ÇARŞI ESNAFLARINDAN SAATÇİ MAHMUT UYAN VEFAT ETTİ.