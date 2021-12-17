|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT UYAN YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|17 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|METİN UYAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5327012088
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ İMAM HÜSEYİN UYAN'IN OĞLU, KADİR UYAN'IN ABİSİ; MESUT, METİN VE MURAT UYAN'IN BABALARI, SALİH VE İBRAHİM UYAN'IN AMCALARI, BURHAN FIRAT, İLHAN DALGALAR VE GÜNAY KURT'UN KAYINBABALARI, ÇARŞI ESNAFLARINDAN SAATÇİ MAHMUT UYAN VEFAT ETTİ.
Mahmut Uyan Vefat Etti 17.12.2021
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
17 Aralık 2021 Cuma 09:44
3 Okunma