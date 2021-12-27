|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT UĞUR YAŞ : 45
|Vefat Tarihi
|:
|27 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZEYNAL UĞU
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5436430065
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|TEKELDEN EMEKLİ HASAN UĞUR'UN OĞLU; MEHMET, MUSTAFA, MAHMUT V E NAZİM UĞUR'UN YEĞENLERİ, ÇİMENTO PERSONELİ ZEYNAL UĞUR'UN ABİSİ, ABUZER GÜNGÖR'ÜN DAMADI; ABUZER, İSMAİL VE EMİN GÜNGÖR'ÜN ENİŞTELERİ, YUNUS ÇİMEN VE ÖMER NACAR'IN KAYINLARI MAHMUT UĞUR VEFAT ETTİ.
Mahmut Uğur Vefat Etti 27.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:52
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