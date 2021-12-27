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Mahmut Uğur Vefat Etti 27.12.2021

ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:52
24 Okunma
Mahmut Uğur Vefat Etti 27.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : MAHMUT UĞUR YAŞ : 45
Vefat Tarihi : 27 Aralık 2021 Pazartesi
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : ZEYNAL UĞU
Yakınlığı : KARDEŞİ
Telefon : 5436430065
Taziye Adresi : MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : TEKELDEN EMEKLİ HASAN UĞUR'UN OĞLU; MEHMET, MUSTAFA, MAHMUT V E NAZİM UĞUR'UN YEĞENLERİ, ÇİMENTO PERSONELİ ZEYNAL UĞUR'UN ABİSİ, ABUZER GÜNGÖR'ÜN DAMADI; ABUZER, İSMAİL VE EMİN GÜNGÖR'ÜN ENİŞTELERİ, YUNUS ÇİMEN VE ÖMER NACAR'IN KAYINLARI MAHMUT UĞUR VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Uğur Vefat Etti 27.12.2021
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