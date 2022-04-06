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Mahmut Sabancı Vefat Etti 06.04.2022

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
06 Nisan 2022 Çarşamba 10:21
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Mahmut Sabancı Vefat Etti 06.04.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : MAHMUT SABANCI YAŞ : 81
Vefat Tarihi : 06 Nisan 2022 Çarşamba
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : RAMAZAN SABANCI
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5068665866
Taziye Adresi : SÜMER EVLER MAH.ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
Yakınları : ALİ, MAHMUT, İSMAİL,YUNUS VE RAMAZAN SABANCI'NIN BABALARI, KÖY.HİZ.EMEKLİ SÜLEYMAN SBANCI'NIN ABİSİ, MEHMET SABANCI'NIN AMCASI MAHMUT DAŞKOL'UN DAYISI, BELEDİYE PERSONELİ EMİN KARADAĞ'IN ENİŞTESİ TEKELDEN EMEKLİ MAHMUT SABANCI VEFAT ETti.
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Sabancı Vefat Etti 06.04.2022
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