|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT SABANCI YAŞ : 81
|Vefat Tarihi
|:
|06 Nisan 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RAMAZAN SABANCI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5068665866
|Taziye Adresi
|:
|SÜMER EVLER MAH.ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ALİ, MAHMUT, İSMAİL,YUNUS VE RAMAZAN SABANCI'NIN BABALARI, KÖY.HİZ.EMEKLİ SÜLEYMAN SBANCI'NIN ABİSİ, MEHMET SABANCI'NIN AMCASI MAHMUT DAŞKOL'UN DAYISI, BELEDİYE PERSONELİ EMİN KARADAĞ'IN ENİŞTESİ TEKELDEN EMEKLİ MAHMUT SABANCI VEFAT ETti.
Mahmut Sabancı Vefat Etti 06.04.2022
adıyamanlılar net
06 Nisan 2022 Çarşamba 10:21
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