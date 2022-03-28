Mahmut Özgül Vefat Etti 28.03.2022

Yakınları

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MEHMET, SALİH, RAHMETLİ HÜSEYİN VE İHSAN ÖZGÜL'ÜN KARDEŞLERİ; AHMET, MUSTAFA, YUSUF, ABDURRAHMAN VE MEHMET ÖZGÜL'ÜN BABALARI; MEHMET ÇELİK, ŞERİF KAYIHAN, MURAT ÖZGÜL VE MURAT ÖLÇER'İN KAYINBABALARI, ESKİ MARANGOZ MAHMUT ÖZGÜL VEFAT ETTİ.