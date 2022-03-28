|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT ÖZGÜL YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|28 Mart 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ÖZGÜL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5052362946
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET, SALİH, RAHMETLİ HÜSEYİN VE İHSAN ÖZGÜL'ÜN KARDEŞLERİ; AHMET, MUSTAFA, YUSUF, ABDURRAHMAN VE MEHMET ÖZGÜL'ÜN BABALARI; MEHMET ÇELİK, ŞERİF KAYIHAN, MURAT ÖZGÜL VE MURAT ÖLÇER'İN KAYINBABALARI, ESKİ MARANGOZ MAHMUT ÖZGÜL VEFAT ETTİ.
Mahmut Özgül Vefat Etti 28.03.2022
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adıyamanlılar net
28 Mart 2022 Pazartesi 11:16
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