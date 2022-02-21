|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT NEDİM PARMAKSIZ YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|19 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NEBİ PARMAKSIZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5334629096
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAH. ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|HALİL, FARUK VE NEBİ PARMAKSIZ'IN BABASI MURAT ARTAN'IN KAYINPEDERİ MEHMET CANLI'NIN ABİSİ VEYSİ PARMAKSIZ'IN ENİŞTESİ SÜMERBANK'TAN EMEKLİ MAHMUT NEDİM PARMAKSIZ VEFAT ETMİŞTİR.
Mahmut Nedim Parmaksız Vefat Etti 19.02.2022
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:23
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