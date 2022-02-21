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Mahmut Nedim Parmaksız Vefat Etti 19.02.2022

ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:23
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Mahmut Nedim Parmaksız Vefat Etti 19.02.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : MAHMUT NEDİM PARMAKSIZ YAŞ : 84
Vefat Tarihi : 19 Şubat 2022 Cumartesi
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : NEBİ PARMAKSIZ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5334629096
Taziye Adresi : FATİH MAH. ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ
Yakınları : HALİL, FARUK VE NEBİ PARMAKSIZ'IN BABASI MURAT ARTAN'IN KAYINPEDERİ MEHMET CANLI'NIN ABİSİ VEYSİ PARMAKSIZ'IN ENİŞTESİ SÜMERBANK'TAN EMEKLİ MAHMUT NEDİM PARMAKSIZ VEFAT ETMİŞTİR.
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Nedim Parmaksız Vefat Etti 19.02.2022
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