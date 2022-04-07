|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT KARLI YAŞ : 89
|Vefat Tarihi
|:
|07 Nisan 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUZAFFER KARLI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326372701
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|METİN, ZEYNAL, HASAN VE MUZAFFER KARLI'NIN BABALARI, HÜSEYİN VARAN'IN KAYINBABASI, MAHMUT KARLI VEFAT ETTİ.
Mahmut Karlı Vefat Etti 07.04.2022
adıyamanlılar net
07 Nisan 2022 Perşembe 09:45
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