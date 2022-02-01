|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT İLHAN YAŞ : 56
|Vefat Tarihi
|:
|01 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET İLHAN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5551776792
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ELİF VE MEHMET İLHAN'IN KARDEŞLERİ, HÜSEYİN İLHAN'IN KAYNI, MAHMUT İLHAN VEFAT ETTİ.
Mahmut İlhan Vefat Etti 01.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
01 Şubat 2022 Salı 12:22
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