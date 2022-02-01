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Mahmut İlhan Vefat Etti 01.02.2022

ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
01 Şubat 2022 Salı 12:22
8 Okunma
Mahmut İlhan Vefat Etti 01.02.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : MAHMUT İLHAN YAŞ : 56
Vefat Tarihi : 01 Şubat 2022 Salı
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : MEHMET İLHAN
Yakınlığı : KARDEŞİ
Telefon : 5551776792
Taziye Adresi : FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : ELİF VE MEHMET İLHAN'IN KARDEŞLERİ, HÜSEYİN İLHAN'IN KAYNI, MAHMUT İLHAN VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Mahmut İlhan Vefat Etti 01.02.2022
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