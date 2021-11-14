|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT GÜLEÇ YAŞ : 35
|Vefat Tarihi
|:
|14 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|PİRİN (ÖRENLİ) MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ PİRİN (ÖRENLİ) MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET GÜLEÇ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5436280823
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH. YEŞİLYURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN GÜLEÇ'İN OĞLU ŞEVKET GÜLEÇ'İN YEĞENİ ABUZER DEĞİRMENDAŞ'IN DAYISIOĞLU MAHMUT GÜLEÇ VEFAT ETMİŞTİR.
Mahmut Güleç Vefat Etti 14.11.2021
Adıyaman vefat
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:22
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