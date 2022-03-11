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Mahmut Gül Vefat Etti 11.03.2022

ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
11 Mart 2022 Cuma 12:18
11 Okunma
Mahmut Gül Vefat Etti 11.03.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : MAHMUT GÜL YAŞ : 79
Vefat Tarihi : 11 Mart 2022 Cuma
Defin Yeri : DEFİN EDİLMİŞTİR.
Defin Zamanı : DEFİN EDİLMİŞTİR.
Yakını : MURAT ŞENCAN
Yakınlığı : ENİŞTESİ
Telefon : 5458262299
Taziye Adresi : BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : FATMA GÖRBÜZ, ŞÜKRÜ GÜL VE KAMİLE ŞENCAN'IN BABALARI, MAHMUT GAZİ GÖRBÜZ'ÜN DEDESİ, MAHMUT GÜL VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Gül Vefat Etti 11.03.2022
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