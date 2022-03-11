|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT GÜL YAŞ : 79
|Vefat Tarihi
|:
|11 Mart 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|MURAT ŞENCAN
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5458262299
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|FATMA GÖRBÜZ, ŞÜKRÜ GÜL VE KAMİLE ŞENCAN'IN BABALARI, MAHMUT GAZİ GÖRBÜZ'ÜN DEDESİ, MAHMUT GÜL VEFAT ETTİ.
Mahmut Gül Vefat Etti 11.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
11 Mart 2022 Cuma 12:18
11 Okunma