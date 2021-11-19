Mahmut Dolgun Vefat Etti 19.11.2021

Yakınları

:

ESKİSARAY MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HACI MEHMET, MUSTAFA (ASKER) VE ABDULKADİR DOLGUN'UN ABİLERİ, RIFAT DOLGUN'UN BABASI, ABDURRAHMAN YAZ VE CELAL GÖRÜCÜ'NÜN DAYILARI, MEHMET SAİT VE VEYSEL DOLGUN'UN AMCALARI SAİT KAYIR'IN KAYINBABASI MAHMUT DOLGUN VEFAT ETTİ.