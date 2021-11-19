|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT DOLGUN YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|19 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RIFAT DOLGUN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5302816362
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ESKİSARAY MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HACI MEHMET, MUSTAFA (ASKER) VE ABDULKADİR DOLGUN'UN ABİLERİ, RIFAT DOLGUN'UN BABASI, ABDURRAHMAN YAZ VE CELAL GÖRÜCÜ'NÜN DAYILARI, MEHMET SAİT VE VEYSEL DOLGUN'UN AMCALARI SAİT KAYIR'IN KAYINBABASI MAHMUT DOLGUN VEFAT ETTİ.
Mahmut Dolgun Vefat Etti 19.11.2021
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
19 Kasım 2021 Cuma 09:19
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