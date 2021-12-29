|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT DÖKMENER YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
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|29 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|EMRAH DÖKMENER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5437429002
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|AZİZ DÖKMENER'İN ABİSİ, HABİP COŞKUN VE MAHMUT ÇELENK'İN DAYILARI, NEVFEL DOĞAN'IN ENİŞTESİ, MEHMET NAZİF DÖKMENER'İN AMCASI; ABDURRAHMAN, MAHMUT, EMRAH VE ENES DÖKMENER'İN BABALARI YSE'DEN EMEKLİ MAHMUT DÖKMENER VEFAT ETTİ.
Mahmut Dökmener Vefat Etti 29.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
29 Aralık 2021 Çarşamba 09:13
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