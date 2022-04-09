|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT ÇELİK YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|09 Nisan 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|RIZA ÇELİK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5318193674
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HÜSEYİN, UĞUR VE RIZA ÇELİK'İN BABALARI, HAYDAR ÇELİK'İN KARDEŞİ, ZEYNAL COŞKUN'UN AMCASI MAHMUT ÇELİK VEFAT ETTİ.
Mahmut Çelik Vefat Etti 09.04.2022
adıyamanlılar net
09 Nisan 2022 Cumartesi 14:50
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