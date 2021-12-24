|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT BİLGİÇ YAŞ : 56
|Vefat Tarihi
|:
|24 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MURAT BİLGİÇ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5337362340
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ARAP KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ORHAN, YASİN, MUSTAFA, HİCRİ, MURAT BİLGİÇ VE ABUZER YALÇIN'IN KARDEŞLERİ; EMİN VE ORHAN BİLGİÇ'İN BABALARI, BELEDİYE PERSONELİ MAHMUT YALÇIN'IN AMCASI MAHMUT BİLGİÇ VEFAT ETTİ.
Mahmut Bilgiç Vefat Etti 24.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
24 Aralık 2021 Cuma 09:25
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