|Vefat Eden Adı Soyadı
|MAHMUT BAYIR [ YAŞ : 68 ]
|Ölüm Tarihi
|17.4.2022
|Taziye Adresi
|FIRLAZ KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Defin Yeri
|FIRLAZ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|ÖĞLE FIRLAZ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Cenaze Yakını
|NURETTİN BAYIR (OĞLU)
|İletişi No
|05347083253
|Taziye Yakınları
|FIRLAZ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDULLAH, MUSTAFA, MEHMET, İBRAHİM VE ALİ BAYIR'IN ABİLERİ, NURETTİN VE SEYFETTİN BAYIR'IN BABALARI, MAHMUT BAYIR VEFAT ETMİŞTİR.
Mahmut Bayır Vefat Etti 17.04.2022
adıyamanlılar net
17 Nisan 2022 Pazar 12:32
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