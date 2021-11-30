|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT BARAN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|30 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RAMAZAN BARAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5383383883
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAMAZAN VE MEHMET BARAN'IN BABALARI; BİLAL VE ŞEVKET BARAN'IN AMCALARI, MUSTAFA VE HACI ABDULLAH DEVECİ'NİN YEĞENLERİ, BEDİR BOZAN'IN TEYZESİOĞLU MAHMUT BARAN VEFAT ETTİ.
Mahmut Baran Vefat Etti 30.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
30 Kasım 2021 Salı 10:40
12 Okunma