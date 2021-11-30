Mahmut Baran Vefat Etti 30.11.2021

Yakınları

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RAMAZAN VE MEHMET BARAN'IN BABALARI; BİLAL VE ŞEVKET BARAN'IN AMCALARI, MUSTAFA VE HACI ABDULLAH DEVECİ'NİN YEĞENLERİ, BEDİR BOZAN'IN TEYZESİOĞLU MAHMUT BARAN VEFAT ETTİ.